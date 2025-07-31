Лукашенко: переизбрание Трампа открыло окно возможностей для Минска

21 июня спецпосланник США по Украине Кит Келлог посетил Белоруссию для переговоров с президентом страны Александром Лукашенко. Встреча стала первым визитом в республику высокопоставленного представителя Вашингтона за последние пять лет. После визита американской делегации Александр Лукашенко помиловал 14 заключенных. Среди них — Сергей Тихановский, один из главных участников протестов в Белоруссии 2020 года.