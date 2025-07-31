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«Забудьте про санкции и прочие западные страшилки». Лукашенко обратился к послам и правительству

Лукашенко сказал послам и правительству забыть про санкции и западные страшилки.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси на совещании во Дворце Независимости 31 июля сказал послам и правительству забыть про санкции и западные страшилки, пишет БелТА.

— Что касается послов в незападных странах, а также правительства и реального сектора экономики. Я не раз говорил и в этом кругу снова повторяю: забудьте про санкции и прочие западные страшилки — их у нас нет, — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко, что западные страшилки не являются основанием для оправдания провалов, а также отсутствия результата. Президент пояснил: в том случае, если Евросоюз вводит очередной безумный запрет — «вот вам дополнительные объемы продукции для реализации в других регионах».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам, что 2025 год и следующие будут сложными.

Кроме того, Лукашенко предупредил белорусов о военной мобилизации ради экономики.

Ранее Лукашенко сказал, что новая мировая система вступит в права не сегодня и не завтра.

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