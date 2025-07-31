Никитин: «Нижегородская экономика растёт несмотря ни на что»

По сравнению с 2020 годом, валовой региональный продукт (ВРП) Нижегородской области увеличился на 24%.
По слова главы региона, после значительного роста в 2023 году, в прошлом году Нижегородская область также увеличила объемы: ВРП поднялся на 3,3 процента, а инвестиции — почти на 2 процента. В текущем году тенденция к росту сохраняется, опережая среднероссийские показатели, подчеркнул Глеб Никитин.
Улучшение экономических показателей позволило сформировать достаточную доходную базу бюджета для выполнения социальных обязательств и реализации крупных инфраструктурных проектов. Наша главная цель — повышение качества жизни населения как конечный результат всех преобразований, заявил губернатор Нижегородской области.