Лукашенко сказал про окно возможностей для Беларуси с приходом Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 июля, в четверг, на совещании во Дворце Независимости с руководителями белорусских дипломатических представительств, сказал про окно возможностей с приходом Дональда Трампа на пост президента США, пишет БелТА.
— Вы знаете принцип того же Трампа: Америка прежде всего. Но, может, лучше так, чем «либеральный миропорядок», который существовал при Байдене, — высказал мнение президент Беларуси.
По словам главы государства, последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать и без всякого заискивания с белорусской стороны.
— Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент акцентировал внимание, что задача состоит в том, чтобы данным шансом воспользоваться. Он уточнил, что при этом следует твердо стоять на защите интересов Беларуси, не соглашаясь на уступки в ущерб себе.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам, что 2025 год и следующие будут сложными.
Кроме того, Лукашенко предупредил белорусов о военной мобилизации ради экономики.
Тем временем Лукашенко сказал, что новая мировая система вступит в права не сегодня и не завтра.