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Лукашенко сказал про окно возможностей для Беларуси с приходом Трампа

Лукашенко заявил, что с приходом Трампа открылось окно возможностей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 июля, в четверг, на совещании во Дворце Независимости с руководителями белорусских дипломатических представительств, сказал про окно возможностей с приходом Дональда Трампа на пост президента США, пишет БелТА.

— Вы знаете принцип того же Трампа: Америка прежде всего. Но, может, лучше так, чем «либеральный миропорядок», который существовал при Байдене, — высказал мнение президент Беларуси.

По словам главы государства, последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать и без всякого заискивания с белорусской стороны.

— Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент акцентировал внимание, что задача состоит в том, чтобы данным шансом воспользоваться. Он уточнил, что при этом следует твердо стоять на защите интересов Беларуси, не соглашаясь на уступки в ущерб себе.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам, что 2025 год и следующие будут сложными.

Кроме того, Лукашенко предупредил белорусов о военной мобилизации ради экономики.

Тем временем Лукашенко сказал, что новая мировая система вступит в права не сегодня и не завтра.

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