Президент Кыргызстана встретился с главой МИД Узбекистана — что обсудили

Совместные проекты — от инфраструктурных до гуманитарных — будут служить не только на благо наших двух стран, но и всего региона и за его пределами. Министерства иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана продолжат тесное взаимодействие для обеспечения реализации всех достигнутых договоренностей.