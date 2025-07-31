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Президент Кыргызстана встретился с главой МИД Узбекистана — что обсудили

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова, сообщает пресс-служба главы КР.

Источник: Baxtiyor Saidov/Telegram

Встреча прошла в Чолпон-Ате.

Рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества во всех ключевых сферах, включая экономику, инвестиции и культуру. Особое внимание уделено взаимодействию в рамках совместных проектов строительства Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги «Кыргызстан-Китай-Узбекистан».

говорится в сообщении

Жапаров отметил, что официальный визит главы внешнеполитического ведомства Узбекистана — еще одно яркое доказательство высокого уровня стратегического партнерства и братских отношений между странами.

Президент Узбекистана посетит Кыргызстан: идет подготовка к визиту.

В свою очередь, Бахтиёр Саидов передал приветствия и наилучшие пожелания от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Глава внешнеполитического ведомства РУз также подтвердил готовность прилагать все усилия для реализации задач, поставленных лидерами двух государств.

Совместные проекты — от инфраструктурных до гуманитарных — будут служить не только на благо наших двух стран, но и всего региона и за его пределами. Министерства иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана продолжат тесное взаимодействие для обеспечения реализации всех достигнутых договоренностей.

написал Саидов в своем Telegram-канале