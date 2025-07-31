Вручил по книжке и потребовал дисциплины от глав губернатор Андрей Бочаров

Совет муниципальных образований Волгоградской области прошел 31 июля в городе Фролово. Участие в его работе принял губернатор Андрей Бочаров.
Глава волгоградского региона потребовал от руководителей муниципалитетов неукоснительного выполнения решений оперштаба, принятых на заседании 29 июля. Речь шла об обеспечении комплексной безопасности жителей и объектов жизнеобеспечения, транспортной и энергетической инфраструктуры региона.
Губернатор также напомнил о необходимости сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне и вручил всем участникам Совета по книге исторической памяти «Сталинград. Без срока давности».