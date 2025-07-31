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Лукашенко заявил про раскол в ЕС и его опасность для Беларуси

Лукашенко высказался про опасность раскола ЕС для Беларуси.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про раскол в Евросоюзе и его опасность для Беларуси, сообщила пресс-служба президента.

При этом глава республики подчеркнул важность того, чтобы «пресловутый раскол внутри Евросоюза» перебросился на антибелорусскую политику ЕС.

— С какими странами можно об этом говорить в первую очередь, МИД мне докладывал, — раскрыл он.

Также Лукашенко заявил, что в этом вопросе конкретные меры должны быть уже в работе, а белорусским дипломатам на Западе нельзя отсиживаться.

Белорусский лидер уверен, что для Беларуси не важно, каким будет в ЕС поворот политического веяния — «правый или левый». Более важным является тот факт, что люди все более устают от элит, которые игнорируют и остаются глухи к воле народа на выборах.

— Вечно так продолжаться не может, — уверен глава страны.

Также Александр Лукашенко уверен, что в следующей волне европолитиков должны оказаться те, кто знает настоящую Беларусь и белорусских дипломатов. И он призвал к использованию каждой возможности для донесения правды о Беларуси до экспертных и аналитических центров Запада и СМИ. Отметил, что стратегия «демократизации санкциями» провалилась и предрек изменение политической ситуации.

— Увидите, что вскоре начнется конкуренция среди новых концепций. Там должны зазвучать здравые голоса тех, с кем вы поработаете, — подытожил белорусский президент.

А еще Александр Лукашенко сказал про окно возможностей для Беларуси с приходом Трампа.

К слову, недавно также глава МИД Беларуси Рыженков заявил, что Евросоюз закрывается.

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