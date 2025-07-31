Медведев: угроза со стороны Трампа доказывает, что Россия во всем права

«Мне все равно, что Индия будет делать с Россией. Они могут вместе разрушать их мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало деловых отношений с Индией, их пошлины слишком высокие, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнес вместе. Давайте оставим все как есть», — добавил Трамп.