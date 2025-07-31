Весенняя сессия молдавского парламента официально завершена

Из общего числа заседаний 23 были организованы в рамках весенней сессии 2025 года, а одно пленарное заседание было проведено в рамках внеочередной сессии. Общая продолжительность пленарных заседаний составила почти 160 часов.
В ходе пленарных заседаний депутаты приняли 260 нормативных актов: 226 законов и 34 постановления. Из них 57 являются рамочными, а 58 — законами о ратификации соглашений. При этом 30 актов направлены на гармонизацию законодательства Республики Молдова с законодательством Евросоюза.
В ходе весенней сессии парламент принял две декларации, касающиеся процесса вступления Молдовы в ЕС, а также поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. За тот же период депутаты Европарламента поддержали 33 политические декларации на пленарных заседаниях.
Также в ходе очередной весенней сессии постоянные комитеты провели 274 заседания, а в ходе внеочередной сессии — десять заседаний. Депутаты утвердили 428 докладов, 179 содокладов и 525 заключений. Одновременно Постоянное бюро Парламента провело 22 заседания, приняв 7 решений.
На 28 сентября нынешнего года в Молдове назначены очередные парламентские выборы.