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Весенняя сессия молдавского парламента официально завершена

КИШИНЕВ, 31 июн — Sputnik. Весенняя сессия Парламента Молдовы 2025 года официально завершается, с начала года депутаты провели 24 пленарных заседания, информирует пресс-служба.

Источник: Sputnik.md

Из общего числа заседаний 23 были организованы в рамках весенней сессии 2025 года, а одно пленарное заседание было проведено в рамках внеочередной сессии. Общая продолжительность пленарных заседаний составила почти 160 часов.

В ходе пленарных заседаний депутаты приняли 260 нормативных актов: 226 законов и 34 постановления. Из них 57 являются рамочными, а 58 — законами о ратификации соглашений. При этом 30 актов направлены на гармонизацию законодательства Республики Молдова с законодательством Евросоюза.

В ходе весенней сессии парламент принял две декларации, касающиеся процесса вступления Молдовы в ЕС, а также поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. За тот же период депутаты Европарламента поддержали 33 политические декларации на пленарных заседаниях.

Также в ходе очередной весенней сессии постоянные комитеты провели 274 заседания, а в ходе внеочередной сессии — десять заседаний. Депутаты утвердили 428 докладов, 179 содокладов и 525 заключений. Одновременно Постоянное бюро Парламента провело 22 заседания, приняв 7 решений.

На 28 сентября нынешнего года в Молдове назначены очередные парламентские выборы.

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