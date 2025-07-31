Весенняя сессия молдавского парламента официально завершена

В ходе пленарных заседаний депутаты приняли 260 нормативных актов: 226 законов и 34 постановления. Из них 57 являются рамочными, а 58 — законами о ратификации соглашений. При этом 30 актов направлены на гармонизацию законодательства Республики Молдова с законодательством Евросоюза.