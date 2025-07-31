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Лукашенко заявил, что Беларусь не может просто уйти и отвернуться от рынка ЕС

Лукашенко заявил, что Беларусь не может просто уйти и отвернуться от ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь не может просто уйти от рынка Евросоюза, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, на совещании с руководителями диппредставительств Беларуси глава республики призвал использовать каждую возможность для донесения правды о Беларуси западным экспертным, аналитическим центрам и СМИ.

При этом Лукашенко обратил внимание на провал стратегии «демократизации санкциями». И предрек скорое начало новой конкуренции в ЕС.

— Увидите, что вскоре начнется конкуренция среди новых концепций. Там должны зазвучать здравые голоса тех, с кем вы поработаете, — уверен он.

И также Лукашенко высказался о невозможности ухода от европейского рынка для Беларуси.

— Уходить с европейского рынка и просто отвернуться от ЕС нам ни в коем случае нельзя. Это соседи, а их, как известно, не выбирают, — констатировал белорусский президент.

Еще Александр Лукашенко заявил про раскол в ЕС и его опасность для Беларуси.

Кроме того, президент сказал про окно возможностей для Беларуси с приходом Трампа.

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