Суд в Молдавии отказался рассматривать жалобу блока «Победа» на решение ЦИК

Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку «Победа» для участия в парламентских выборах 28 сентября. Представитель «Победы» депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным. Оппозиционный блок подал жалобу на решение ЦИК в суд. По мнению представителей блока, власти используют формальные предлоги для недопуска оппозиционных сил к избирательному процессу.
«Страх проиграть 28 сентября толкает режим на очередное преступление против закона. По указу партии власти суд отказался рассматривать жалобу блока “Победа” на решение ЦИК. Формальный предлог — якобы просрочена подача жалобы на один день. Это обман и манипуляция. Срок подачи, согласно Избирательному кодексу, истекал 23 июля. Заявление подано в срок», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока «Победа».
В политформировании подчеркнули, что административный акт можно оспорить только после его официального подписания и уведомления, а не с момента устного объявления на заседании комиссии. Политсила отмечает, что ЦИК нарушил закон и превысил полномочия, отказавшись регистрировать блок без реальных оснований. Решение суда было принято после заявлений президента Майи Санду и экстренного заседания Высшего совета безопасности о якобы вмешательстве России в выборы. В блоке «Победа» считают, что совет безопасности используется «как политическая дубинка против оппозиции».
«Сегодня в Молдове фактически уничтожено право на справедливость, равенство перед законом и участие в выборах», — отметили представители блока.
Блок «Победа» намерен обжаловать решение суда первой инстанции в Высшей судебной палате и добиваться соблюдения закона в международных инстанциях.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.