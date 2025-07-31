Суд в Молдавии отказался рассматривать жалобу блока «Победа» на решение ЦИК

В политформировании подчеркнули, что административный акт можно оспорить только после его официального подписания и уведомления, а не с момента устного объявления на заседании комиссии. Политсила отмечает, что ЦИК нарушил закон и превысил полномочия, отказавшись регистрировать блок без реальных оснований. Решение суда было принято после заявлений президента Майи Санду и экстренного заседания Высшего совета безопасности о якобы вмешательстве России в выборы. В блоке «Победа» считают, что совет безопасности используется «как политическая дубинка против оппозиции».