Bloomberg: Пентагон не гарантировал Европе сохранение численности своих войск на континенте

В странах Балтии Пентагон разместил более 2000 военнослужащих, причем эта группировка была усилена после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Тем не менее Певкур признал, что Хегсет в личной беседе не дал никаких обязательств по сохранению американского контингента в странах Балтии: «Он сказал, что не хочет делать никаких прогнозов. Это вполне разумно, потому что они (США) будут смотреть на расстановку сил этой осенью».