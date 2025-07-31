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Bloomberg: Пентагон не гарантировал Европе сохранение численности своих войск на континенте

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что не получил никаких гарантий от министра обороны США Пита Хегсета относительно сохранения численности американских войск на восточном фланге НАТО, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам Певкура, хотя европейские лидеры готовятся к возможным «односторонним действиям» США в конце этого года, они, тем не менее, рассчитывают на то, что любое решение о выводе американских войск из Европы будет обсуждаться с членами НАТО, говорится в статье.

Договорились о том, что ни одно решение (США) не станет неожиданностью для Европы. Это будет обсуждаться.

Ханно Певкур
министр обороны Эстонии

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила, что делегация стран Балтии получила заверения в том, что Вашингтон не будет принимать «поспешных решений».

Bloomberg со ссылкой на Певкура утверждает, что три страны Балтии «ясно дали понять» американцам, что значительное присутствие войск США на восточном фланге НАТО имеет решающее значение для предотвращения любых потенциальных агрессивных действий со стороны России.

Вы (США) должны быть там, где существует угроза. Для союзников разумно держаться вместе и держать входную дверь НАТО закрытой.

Ханно Певкур
министр обороны Эстонии

При президенте Дональде Трампе США, согласно статье, сокращение численности американских войск в Европе может начаться осенью. По данным издания, у США в Европе насчитывается около 80 000 военнослужащих, и, как ожидают в ЕС, Вашингтон решится на вывод как минимум 20 000 человек.

В странах Балтии Пентагон разместил более 2000 военнослужащих, причем эта группировка была усилена после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Тем не менее Певкур признал, что Хегсет в личной беседе не дал никаких обязательств по сохранению американского контингента в странах Балтии: «Он сказал, что не хочет делать никаких прогнозов. Это вполне разумно, потому что они (США) будут смотреть на расстановку сил этой осенью».

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