Лукашенко разъяснил суть белорусской многополярности и высказался про отношения с Россией

Он связывает такую позицию не только с установками с советских времен, но и с экономикой, нынешним высоким уровнем сотрудничества государств. «Мы экономически, как вы видите, едины как никогда. И последние годы нас как никогда раньше в этом убедили, — сказал Александр Лукашенко. — Самые дешевые энергоносители, если об экономике говорить, в Российской Федерации. Наше основное пространство, где мы можем продать свою продукцию даже в сложных условиях, — это Российская Федерация. Воевали и побеждали мы вместе с Российской Федерацией. И проблем параллельно было немало, чего там скрывать…».