Лукашенко разъяснил суть белорусской многополярности и высказался про отношения с Россией

Глава государства отметил, что в последнее время очень много разговоров про политику многополярности. Некоторые высказывают в связи с этим обеспокоенность, чтобы не испортить тем самым отношения с основными партнерами Беларуси — Россией и Китаем. «Ничего подобного. Вы должны, по крайне мере, пока я Президент, запомнить аксиому: ближе, чем Россия, российские народы для нас нет и быть не может», — подчеркнул белорусский лидер.
Он связывает такую позицию не только с установками с советских времен, но и с экономикой, нынешним высоким уровнем сотрудничества государств. «Мы экономически, как вы видите, едины как никогда. И последние годы нас как никогда раньше в этом убедили, — сказал Александр Лукашенко. — Самые дешевые энергоносители, если об экономике говорить, в Российской Федерации. Наше основное пространство, где мы можем продать свою продукцию даже в сложных условиях, — это Российская Федерация. Воевали и побеждали мы вместе с Российской Федерацией. И проблем параллельно было немало, чего там скрывать…».
«Я не говорю уже о военно-политическом сотрудничестве с Российской Федерацией. Особенно в военной области. Если бы в 2020 году мы не выстояли, мы знаем, что было бы. Если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, начиная от обычных вооружений и ядерного вооружения, очень сложно представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО», — заявил Александр Лукашенко.
«Поэтому для нас Россия — это гарант нашей безопасности», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что здесь нет ничего общего с упреками относительно якобы утраты суверенитета страны. Президент упомянул о недавнем интервью с зарубежным журналистом, который рассказал, что на границе с Беларусью написано «Вы въезжаете в оккупированную Кремлем Беларусь».
«Ничего подобного нет и быть не может. Мы — суверенное, независимое государство. И последние десятилетия, сколько мы с вами работаем, мы доказали всему миру, что мы суверенны и независимы», — подчеркнул Президент.
«А если уж так рассуждать, то встает вопрос: “А прихвостни (Запада. — Прим. БЕЛТА) в Украине, они что, суверенны и независимы?” — спросил он риторически. Резюмируя сказанное, глава государства призвал послов, если у них в голове есть что-то “шальное”, выбросить это. “Время идет. Не заметите, как постареете, и зададите себе вопрос: а против кого и за что вы боролись? Поэтому давайте будем делать все для того, чтобы мы были суверенными и независимыми, хотя это очень дорого стоит”.
«Наша политика исходит от земли. Все земное. Кто бы мне что ни говорил. И в России, и в других местах я говорю: соседи есть соседи, их не выбирают, они от бога. А коль это сосед, с ним надо выстраивать отношения, — сказал глава государства. — Наверное, не время мне ломать ту политику, которую мы выстраивали вместе с вами за эти 30 лет».