Рада приняла закон, возвращающий независимость антикоррупционным органам

Верховная рада одобрила президентский законопроект, который вносит поправки в Уголовный кодекс и возвращает независимость антикоррупционным украинским ведомствам — Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Его поддержал 331 депутат, не голосовали девять. Никто не выступил против и не воздержался.
Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Раду 24 июля — всего через два дня после того, как она одобрила документ, который упразднял независимость НАБУ и САП, ставя их в подчинение к политически назначаемому генеральному прокурору. Тот документ спровоцировал протесты более чем в 15 городах Украины и вызвал критику со стороны Евросоюза и сторонников Киева в США. Дошло до того, что Брюссель сообщил Киеву о приостановке всей финансовой помощи — до конца 2025 года Украина ожидала получить от него порядка €17 млрд.
Антикоррупционные ведомства документ одобрили — НАБУ и САП сообщили, что они участвовали в работе над документом, и призвали депутатов «как можно быстрее» его принять. «Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП», — сказано в их заявлении.
Тем временем глава САП Александр Клименко накануне голосования дал ряд интервью западным СМИ, в которых заявил, что, несмотря на восстановление полномочий, давление на антикоррупционные ведомства продолжится. «Никто не отказался от своих планов помешать нам эффективно работать. “Единственное агентство, которое заставляет высших чиновников опасаться коррупционных действий, — это НАБУ. Главное в нашей работе — ее огромный превентивный эффект”, — приводит его слова The Times.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — орган исполнительной власти с особым статусом, который расследует коррупционные и другие преступления. Подследственные НАБУ персоны — высокопоставленные должностные лица, от президента Украины, премьер-министра и депутатов Рады до генпрокурора, судей и депутатов областных советов. Закон об учреждении НАБУ был принят в 2014 году.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) — независимое подразделение Генеральной прокуратуры Украины. Ее задача — надзор за соблюдением закона при оперативно-разыскных мероприятиях, которые проводит НАБУ. Функционал САП оговорен в законе о прокуратуре.
Создание обоих этих органов было одним из условий для смягчения визового режима Евросоюза для Украины.