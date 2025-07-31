Рада приняла закон, возвращающий независимость антикоррупционным органам

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Раду 24 июля — всего через два дня после того, как она одобрила документ, который упразднял независимость НАБУ и САП, ставя их в подчинение к политически назначаемому генеральному прокурору. Тот документ спровоцировал протесты более чем в 15 городах Украины и вызвал критику со стороны Евросоюза и сторонников Киева в США. Дошло до того, что Брюссель сообщил Киеву о приостановке всей финансовой помощи — до конца 2025 года Украина ожидала получить от него порядка €17 млрд.