Токаев принял акима СКО

В сфере жилищного строительства в 2025 году планируется ввести 332 тыс. кв. метров жилья. Уже сдано 5 многоэтажных домов, до конца года будут завершены еще 11 объектов. Для социально уязвимых категорий граждан в 2025 году закупается 258 квартир.