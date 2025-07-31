Губернатор Вячеслав Федорищев с рабочим визитом прибыл в ДНР

«В сентябре планируем завершить работы по благоустройству, — сказал Вячеслав Федорищев. — Кроме того, в ходе разговора с коллегами выяснилось, что у них пока отсутствует необходимая нормативная база, которая позволяет передавать помещения в аренду предпринимателям, представителям малого бизнеса. Поможем, окажем необходимое содействие в этом вопросе».