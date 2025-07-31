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Reuters: Германия готовит огромные заказы на военные самолеты и бронетехнику

Германия готовит серию многомиллиардных заказов на военную технику, пытаясь соответствовать стратегии Мерца, передает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, речь идет о заказах на 20 истребителей Eurofighter, 3000 многоцелевых бронированных машин Boxer и до 3500 боевых машин пехоты Patria. Эти закупки, как подчеркивает агентство, отвечают стратегии канцлера Фридриха Мерца по созданию самой мощной армии в Европе.

Таким образом он планирует уменьшить зависимость от все более непредсказуемых Соединенных Штатов и взять на ФРГ большую ответственность за европейскую безопасность.

Кроме того, Германия намерена «наверстать упущенное», пишет Reuters. Через несколько часов после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года главнокомандующий немецкой армией публично выразил разочарование по поводу длительного пренебрежения военной подготовкой в Германии и заявил, что бундесвер остался практически «с пустыми руками».

По прогнозам, в 2026 году оборонный бюджет Германии вырастет примерно до 83 млрд евро, что на 20 млрд евро больше, чем в 2025 году. Как утверждают источники, только заказ Eurofighter обойдется Берлину в 4−5 млрд евро, тогда как бронетранспортеры Boxer оцениваются в 10 млрд евро, а Patria — примерно в 7 млрд евро.

Поставки бронеплатформ Boxer и Patria ожидаются в течение следующих 10 лет. Министерство обороны ФРГ также продвигает планы по закупке дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T и нескольких сотен платформ для защиты беспилотников SkyRanger, сообщили источники, отметив, что финансовые детали этих планов еще не согласованы.