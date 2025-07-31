Reuters: Германия готовит огромные заказы на военные самолеты и бронетехнику

По прогнозам, в 2026 году оборонный бюджет Германии вырастет примерно до 83 млрд евро, что на 20 млрд евро больше, чем в 2025 году. Как утверждают источники, только заказ Eurofighter обойдется Берлину в 4−5 млрд евро, тогда как бронетранспортеры Boxer оцениваются в 10 млрд евро, а Patria — примерно в 7 млрд евро.