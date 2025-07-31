Reuters: Германия готовит огромные заказы на военные самолеты и бронетехнику

Согласно статье, речь идет о заказах на 20 истребителей Eurofighter, 3000 многоцелевых бронированных машин Boxer и до 3500 боевых машин пехоты Patria. Эти закупки, как подчеркивает агентство, отвечают стратегии канцлера Фридриха Мерца по созданию самой мощной армии в Европе.
Кроме того, Германия намерена «наверстать упущенное», пишет Reuters. Через несколько часов после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года главнокомандующий немецкой армией публично выразил разочарование по поводу длительного пренебрежения военной подготовкой в Германии и заявил, что бундесвер остался практически «с пустыми руками».
По прогнозам, в 2026 году оборонный бюджет Германии вырастет примерно до 83 млрд евро, что на 20 млрд евро больше, чем в 2025 году. Как утверждают источники, только заказ Eurofighter обойдется Берлину в 4−5 млрд евро, тогда как бронетранспортеры Boxer оцениваются в 10 млрд евро, а Patria — примерно в 7 млрд евро.
Поставки бронеплатформ Boxer и Patria ожидаются в течение следующих 10 лет. Министерство обороны ФРГ также продвигает планы по закупке дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T и нескольких сотен платформ для защиты беспилотников SkyRanger, сообщили источники, отметив, что финансовые детали этих планов еще не согласованы.