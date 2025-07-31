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ПАС в истерике: Голосование по почте на парламентских выборах в Молдове, на которое потрачены миллионы, под угрозой — в странах зарубежья зарегистрировались менее 1000 граждан

Срок регистрации желающих воспользоваться такой формой голосования истекает через две недели.

Источник: Комсомольская правда

Золотые грабли — голосование по почте на выборах в Молдове опять провалилось.

До конца регистрации осталось всего 15 дней.

На данный момент всего 945 граждан Молдовы из дальних стран изъявили желание отправить голос в конверте.

Несмотря на то, что в прошлом году на выборах президента Молдовы голосование по почте провалилось (во втором туре зарегистрировалось всего 1809 граждан, а проголосовало — 1400), то возникает вопрос — зачем ПАС и Санду наступают на те же грабли?!

Фальсификации ничего не дадут — это не живые голоса диаспоры, слишком мало желающих голосовать по почте.

Равные права на выборах? Это вообще не про ПАС и Санду — в России на 500 тысяч граждан открывают всего 2 участка, а голосования по почте нет.

Деньги? Разве что. На эту хотелку правящей партии уходят миллионы из бюджета страны. В прошлом году один голос обошелся в 100 евро.

По данным Центральной избирательной комиссии, изъявили желание проголосовать дистанционно: 500 — в США, 280 — в Канаде, 60 — в Швеции и 30 — в Норвегии.

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