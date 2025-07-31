ПАС в истерике: Голосование по почте на парламентских выборах в Молдове, на которое потрачены миллионы, под угрозой — в странах зарубежья зарегистрировались менее 1000 граждан

Несмотря на то, что в прошлом году на выборах президента Молдовы голосование по почте провалилось (во втором туре зарегистрировалось всего 1809 граждан, а проголосовало — 1400), то возникает вопрос — зачем ПАС и Санду наступают на те же грабли?!