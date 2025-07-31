Премьер соседней с Беларусью Литвы ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Ранее СМИ сообщили, что Службой расследования финансовых преступлений Литвы были проведены обыски в компании Dankora, которая принадлежит жене брата Палуцкаса. Компания получила европейские субсидии и закупала аккумуляторные системы у фирмы Garnis, котоаря частично принадлежит и самому литовскому премьеру. При этом фирмой был получен льготный кредит на 200 тысяч евро, когда Палуцкас уже занял пост премьер-министра. Также публиковалась информация о невозвращенных деньгах и сомнительных сделках.