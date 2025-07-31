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Премьер соседней с Беларусью Литвы ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Президент соседней с Беларусью Литвы Науседа заявил об отставке премьера из-за коррупционного скандала.

Источник: Комсомольская правда

В соседней с Беларусью Литве глава правительства уходит в отставку из-за громкого коррупционного скандала, пишет БелТА.

Свой пост после коррупционного скандала покидает премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас. Это подтвердил президент Литвы Гитанас Науседа.

— Сегодняшняя новость заключается в том, что Гинтаутас Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке, — заявил Науседа.

Также сообщается, что Палуцкас покинет не только пост премьер-министра, но и более не будет возглавлять Литовскую социал-демократическую партию. Новым лидером партии станет бывший первый зам Палуцкаса — мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс.

Кроме того, Науседа сделал заявление, что пока в литовском правительстве не произойдет изменения «фундаментальных вещей». Но сказал, что победившая на парламентских выборах и получившая большинство голосов в Сейме Литовская социал-демократическая партия начнет «консультации по формированию возможной коалиции».

Ранее СМИ сообщили, что Службой расследования финансовых преступлений Литвы были проведены обыски в компании Dankora, которая принадлежит жене брата Палуцкаса. Компания получила европейские субсидии и закупала аккумуляторные системы у фирмы Garnis, котоаря частично принадлежит и самому литовскому премьеру. При этом фирмой был получен льготный кредит на 200 тысяч евро, когда Палуцкас уже занял пост премьер-министра. Также публиковалась информация о невозвращенных деньгах и сомнительных сделках.

Палуцкас, комментируя свою отставку, сказал, что не хочет, чтобы коалиция и правительство превратились в заложников скандалов. При этом он признал свои ошибки в прошлом, но подчеркнул, что на посту премьера «действовал честно, не допуская серьезных нарушений».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не может просто уйти и отвернуться от рынка ЕС.

Еще глава республики заявил про раскол в ЕС и его опасность для Беларуси.

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