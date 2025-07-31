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CNN узнал, что Трамп считает хорошей переговорной тактикой с Россией

Американский президент Дональд Трамп лично принял решение о сокращении для России срока урегулирования на Украине с 50 до 10−12 дней, он посчитал это хорошей переговорной тактикой, заявил неназванный чиновник Белого дома CNN.

Источник: Reuters

28 июля глава государства сообщил, что сокращает срок истечения ультиматума для России с 50 дней, который бы истекал 1 сентября, до 10−12, так как не видит смысла ждать дольше. На следующий день он уточнил, что отсчет десяти дней начинается с 29 июля — то есть дедлайн наступит 7 августа. После этого он угрожает ввести пошлины против стран, которые покупают углеводороды у России.

Трамп отмечал, что считал «прекрасными» разговоры с Владимиром Путиным, но они ни к чему по итогу не привели, хотя американский лидер полагал, что достичь прогресса в урегулировании уже можно было три или четыре раза.

Пошлины, которыми грозят США, могут быть 100%, а могут быть и 500% (этот размер заложен в проекте санкционного пакета сената, Трамп говорил о 100%). Автор инициативы с 500% тарифами конгрессмен Линдси Грэм отмечал, что Вашингтон намерен изменить подход к введению санкций, поскольку с теми, которые действуют против России, она научилась справляться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после слов Трампа о новом ультиматуме также сказал, что у Москвы «иммунитет» к санкциям.

Пошлины могут быть введены на ввозимые в США товары тех стран, что покупают топливо у России и не помогают Украине, пояснял Грэм, и называл среди тех, кто рискует попасть под удар, Индию и Китай. 30 июля сенатор обратился к Москве с советом «связаться с этими странами, чтобы узнать, относятся ли они к этому [введению пошлин] так же легкомысленно, как вы».

В Индии в середине июля отмечали, что смогут справиться с ограничениями со стороны США и удовлетворить свои потребности в нефти из нероссийских источников.

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