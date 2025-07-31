CNN узнал, что Трамп считает хорошей переговорной тактикой с Россией

Пошлины могут быть введены на ввозимые в США товары тех стран, что покупают топливо у России и не помогают Украине, пояснял Грэм, и называл среди тех, кто рискует попасть под удар, Индию и Китай. 30 июля сенатор обратился к Москве с советом «связаться с этими странами, чтобы узнать, относятся ли они к этому [введению пошлин] так же легкомысленно, как вы».