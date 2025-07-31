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Лукашенко рассказал, какие мигранты нужны Беларуси

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Беларусь готова принимать мигрантов, уважающих страну и народ, заявил президент Александр Лукашенко во Дворце Независимости на совещании, посвященном внешней торговле, экспорту и инвестициям.

Источник: Sputnik

По его словам, белорусская сторона готова принимать трудовых мигрантов, но это вовсе не означает, что в республику может приехать любой желающий и творить здесь, что угодно.

Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать.

цитирует главу государства БелТА

Не последнюю роль в этом процессе должны играть и белорусские дипломаты, которые находятся с миссией в странах, откуда едут мигранты.

Лукашенко заверил, что все трудовые мигранты, которые уже прибыли в Беларусь, находятся под контролем властей и к ним нет никаких претензий.

После чего добавил, что существует и альтернатива приезду трудовых мигрантов в республику. Нужно, чтобы белорусы в три раза повысили производительность своего труда, что является условием для конкуренции на рынках.

«Готовы к этому?» Если готовы, не берите никаких мигрантов. Если вам надо — приглашайте. Гарантируйте им безопасность, равные права, но требование одно: трудиться, давать результат.

пояснил Лукашенко
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