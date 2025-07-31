Лукашенко рассказал, какие мигранты нужны Беларуси

По его словам, белорусская сторона готова принимать трудовых мигрантов, но это вовсе не означает, что в республику может приехать любой желающий и творить здесь, что угодно.
Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать.
Не последнюю роль в этом процессе должны играть и белорусские дипломаты, которые находятся с миссией в странах, откуда едут мигранты.
Лукашенко заверил, что все трудовые мигранты, которые уже прибыли в Беларусь, находятся под контролем властей и к ним нет никаких претензий.
После чего добавил, что существует и альтернатива приезду трудовых мигрантов в республику. Нужно, чтобы белорусы в три раза повысили производительность своего труда, что является условием для конкуренции на рынках.
«Готовы к этому?» Если готовы, не берите никаких мигрантов. Если вам надо — приглашайте. Гарантируйте им безопасность, равные права, но требование одно: трудиться, давать результат.