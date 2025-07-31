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Никарагуа признала четыре новых региона частью России

Сопрезиденты Никарагуа заявили, что поддерживают Путина и признают ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими регионами. Также они выразили уверенность, что Россия достигнет поставленных целей на Украине.

Источник: РБК

Правительство Никарагуа признало Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области российскими регионами. Об этом говорится в послании президенту России Владимиру Путину от сопрезидентов Никарагуа Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо. Текст публикуют местные издания El 19 Digital и Canal 4.

«От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации», — говорится в послании.

Власти Никарагуа выразили солидарность с российскими семьями и заявили, что не сомневаются в победе России «над силами зла и гегемоническими державами». Также они подчеркнули, что уверены в достижении Россией целей военной операции на Украине.

В июне специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортего Мурильо на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске заявил, что Никарагуа выражает солидарность с Россией «в борьбе с фашизмом на Украине, который подпитывается НАТО».

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдумов. Украина не признала итоги голосования, назвав присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета.

Независимость ДНР и ЛНР в Никарагуа поддержали еще в феврале 2022 года. Такую же позицию заняли Сирия и КНДР, а также частично признанные Абхазия и Южная Осетия. Все остальные государства — члены ООН продолжают поддерживать территориальную целостность Украины.

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