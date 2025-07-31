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СМИ раскрыли, кто формирует мнение Трампа по Украине и Газе

«Картинка в телевизоре» и мнение Мелании Трамп оказывают существенное влияние на решения американского президента по вопросам Украины и сектора Газа. Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на чиновника из администрации Трампа.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Он дедушка, он семьянин, и образы страдающих или голодающих детей возмущают его так же, как и любого другого человека в стране, у которого есть сердце», — цитируют источник западного издания «Ведомости».

Кроме того, ранее американский лидер в беседе с прессой упомянул, что обсуждал с супругой Меланией разговор с Владимиром Путиным. Также он сообщал, что первая леди называла обстановку в секторе Газа «ужасной».

Дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога в интервью The Telegraph отмечала, что президент США «глубоко ценит советы» своей жены.

В июле Трамп, отвечая на вопросу журналистово влиянии супруги на его решения, сказал, что она «очень умная» и «очень нейтральная».

Позже издание The Hill, ссылаясь на конгрессмена Дона Бэкона, сообщило о возможном влиянии первой леди на изменение позиции президента США в отношении России.

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