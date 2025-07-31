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Лукашенко: Беларусь переориентировала с западного и украинского направлений экспортные потоки на $14 млрд

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь переориентировала с западного и украинского направлений экспортные потоки на $14 млрд. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Поставленная задача переориентировать в дружественные государства экспортные потоки на сумму $14 млрд, “выпавшие” с западного и украинского направлений, в целом выполняется. По итогам 2024 года удалось нарастить объем экспорта отечественных товаров и услуг почти до $50 млрд», — сказал Президент.

«Правда в том, что мы производим нужную людям продукцию достаточного качества по справедливой цене, а потому спрос на нее будет всегда. Но от нас требуется тактическая гибкость, постоянная актуализация нашей внешнеторговой политики», — добавил глава государства.

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