Премьер Литвы Палуцкас уходит в отставку на фоне коррупционного скандала

24 июля Науседа дал премьер-министру две недели на то, чтобы тот принял решение о своем политическом будущем. В ответ Палуцкас предупредил, что его потенциальный уход с должности «будет иметь последствия не только для него, но и для всей правящей коалиции и правительства».