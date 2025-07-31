ЕС выделяет Молдове 2,3 млн евро на борьбу с коррупцией на выборах

Как отмечается, это «поддержит усилия национальных властей по борьбе с электоральной коррупцией и незаконным политическим финансированием». Деньги поступят в рамках совместного проекта "Устойчивая демократия через борьбу с коррупцией (REDACT).
Демократия в Молдове как никогда ранее подвергается злонамеренному вмешательству. Но жители Молдовы заслуживают чистых процессов, особенно в этот важный сезон голосования. Благодаря этому проекту учреждения получат более острые инструменты, улучшенную координацию и правовые механизмы в соответствии с мировыми стандартами — все это необходимо для защиты честности выборов и укрепления демократического будущего Молдовы.
Запуск проекта ЕС-ПРООН приветствовали в Центризбиркоме Молдовы. Глава ЦИК Анжелика Караман заявила, что «эта инициатива знаменует собой значительный шаг вперед для демократического общества, приверженного отстаиванию европейских ценностей».
Из средств проекта правоохранительные органы Молдовы «получат специализированные инструменты, методологии и техническую помощь для расширения возможностей по выявлению, предотвращению, расследованию и судебному преследованию электоральной коррупции», — отмечается в пресс-релизе.
Проект также окажет поддержку учреждениям, занимающимися финансовым регулированием и борьбой с отмыванием денег.
Кроме того, специализированное оборудование и программное обеспечение будет предоставлено четырем правоохранительным и следственным учреждениям: Национальному центру по борьбе с коррупцией, Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Генеральному инспекторату полиции и Генеральной прокуратуре.
Планируется также улучшить обмен информацией и координацию между соответствующими учреждениями.
Параллельно с этим проект расширит возможности гражданского общества и журналистов-расследователей по разоблачению электоральной коррупции, повышению прозрачности и расширению гражданской активности.
В долгосрочной перспективе проект поддержит усилия Молдовы по приведению национальной правовой базы в соответствие со стандартами ЕС.
Очередные парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября.