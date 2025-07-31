ЕС выделяет Молдове 2,3 млн евро на борьбу с коррупцией на выборах

Демократия в Молдове как никогда ранее подвергается злонамеренному вмешательству. Но жители Молдовы заслуживают чистых процессов, особенно в этот важный сезон голосования. Благодаря этому проекту учреждения получат более острые инструменты, улучшенную координацию и правовые механизмы в соответствии с мировыми стандартами — все это необходимо для защиты честности выборов и укрепления демократического будущего Молдовы.