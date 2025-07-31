Лукашенко: отношения с Россией на подъеме, Минск и Москва прошли серьезную проверку на прочность

По его словам, в 2022—2024 годах Беларусь переориентировала на российский рынок существенные объемы поставок, нарастила производство и продажи там, где это было нужно россиянам. «В Россию ушел основной прирост экспорта за три года — плюс $10 млрд. Россияне готовы финансировать многие проекты, готовы платить, — заметил глава государства. — Нечего удивляться. Они прежде всего готовы профинансировать те проекты, которые нужны России. Это естественно. А у нас есть для этого производства, школы. Только надо развернуться, взять эти деньги. Некоторые наши предприятия успешно это делают. Но некоторые все чего-то ждут. И все плачутся».