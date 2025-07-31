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Лукашенко: отношения с Россией на подъеме, Минск и Москва прошли серьезную проверку на прочность

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения с Россией в настоящее время находятся на подъеме, вместе Минск и Москва прошли серьезную проверку на прочность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Наши отношения с Россией сейчас на очень высоком подъеме. Минск и Москва вместе прошли серьезную проверку на прочность. И выдержали это испытание. Выдержали потому, что тот союз, который мы выстроили с Россией, — это не просто красивый фасад, а реально работающий механизм. При всех издержках», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, в 2022—2024 годах Беларусь переориентировала на российский рынок существенные объемы поставок, нарастила производство и продажи там, где это было нужно россиянам. «В Россию ушел основной прирост экспорта за три года — плюс $10 млрд. Россияне готовы финансировать многие проекты, готовы платить, — заметил глава государства. — Нечего удивляться. Они прежде всего готовы профинансировать те проекты, которые нужны России. Это естественно. А у нас есть для этого производства, школы. Только надо развернуться, взять эти деньги. Некоторые наши предприятия успешно это делают. Но некоторые все чего-то ждут. И все плачутся».

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