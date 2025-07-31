Лукашенко указал на недочеты во внешней торговле, потребовав «тактической гибкости»

Президент отметил, что в Беларуси производят нужную людям продукцию достойного качества по справедливой цене, а потому спрос на нее будет всегда. «Но от нас требуется тактическая гибкость, постоянная актуализация нашей внешнеторговой политики», — подчеркнул он.
Александр Лукашенко привел ряд цифр и фактов. В самый сложный период — с 2020 по 2023 год — были максимальные показатели качества внешней торговли. В 2022 году рекордное положительное сальдо — $4,3 млрд, почти 6% ВВП.
«А дальше “поплыли”… В прошлом году уже минус больше миллиарда долларов, за пять месяцев текущего — почти $800 млн в минусе. Я хочу, чтобы наше новое и отчасти старое правительство об этом не забывало», — обратил внимание Президент.
При этом импорт продолжает расти. В этой связи Александр Лукашенко поставил вопрос перед правительством: «Получается, у наших предприятий трудности с разгрузкой складов, расчетами и логистикой только при экспорте, а при ввозе иностранной продукции их нет? Или импортирует частник, а экспортирует госкомпания без особого желания напрягаться?».
Глава государства обратил внимание, что иностранные контрагенты используют все возможности заработать — и на поставках в Беларусь, и на закупках белорусской продукции.
Есть у Александра Лукашенко вопросы не только к экспорту товаров, но и услуг: «Почему у нас темп экспорта товаров в 2024 году к 2020-му был почти 140%, а услуг — только 112%? Не нужно все сводить к айтишникам, тем более что по компьютерным услугам в этом году рост возобновился (плюс $71 млн)».
Отдельные поручения даны по работе транспортной отрасли. «Закрыли рынок ЕС для наших транспортников? Так у нас теперь этот же товар надо доставлять в разы дальше — в ту же Россию, Китай, Африку! — сказал глава государства. — Правительству необходимо наконец разобраться, в чем проблема: наши логистические компании не могут сформировать конкурентные тарифы или наши директора продолжают продавать “от забора” и грузить на иностранный транспорт?».
«Мы должны максимально оставить себе валютную выручку по всей цепочке — от транспортных и страховых услуг до фасовки и мелкооптовых продаж. Выработайте действенные меры по переходу на систему экспорта на более далеких базисных условиях поставок с максимальным задействованием наших логистических компаний и перевозчиков там, где это выгодно. Сейчас каждая копейка на счету», — поручил белорусский лидер.
Александр Лукашенко также констатировал, что в отраслевом и географическом разрезе результаты диверсификации экспорта далеки от оптимальных. По отдельным секторам положительные сдвиги налицо: за три последних года нарастили экспорт в сфере машиностроения на $3 млрд, продовольствия — почти на $2 млрд, легкой промышленности — примерно на $300 млн. Но в других ключевых отраслях серьезные потери. Минус по топливно-энергетическим товарам — почти $2 млрд, по химической продукции — $1 млрд, по деревообработке — почти $1 млрд, по металлопродукции — $250 млн.
«Объяснения мы слышали. Но почему правительством до сих пор не приняты действенные меры по переориентации товарных потоков? Не можем — значит, надо менять номенклатуру, перестраивать производство. Применять новые финансовые инструменты (деньги на это у нас есть). Оперативно внесите конкретные предложения!» — требует глава государства.