Лукашенко указал на недочеты во внешней торговле, потребовав «тактической гибкости»

Есть у Александра Лукашенко вопросы не только к экспорту товаров, но и услуг: «Почему у нас темп экспорта товаров в 2024 году к 2020-му был почти 140%, а услуг — только 112%? Не нужно все сводить к айтишникам, тем более что по компьютерным услугам в этом году рост возобновился (плюс $71 млн)».