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Лукашенко о ЕАЭС: каждый шаг в интеграции должен приносить Беларуси осязаемую выгоду

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый шаг в интеграции в рамках Евразийского экономического союза должен приносить Беларуси осязаемую выгоду. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Евразийский экономический союз уже сегодня демонстрирует достойные результаты. Санкционный удар по России стал испытанием для всей интеграционной системы. В целом она его прошла успешно. С учетом нашего председательства в нынешнем году белорусская повестка на интеграционном контуре должна быть реализована в полном объеме, а наши приоритеты найдут отражение в Стратегии развития ЕАЭС на следующее десятилетие», — сказал глава государства.

Он отметил, что, хотя ряд партнеров по союзу не всегда на одной волне с Минском, необходимо не допускать торможения с их стороны при решении общих задач объединения. «Каждый шаг в интеграции должен приносить Беларуси осязаемую выгоду. Если мы открываем свой рынок, то взамен рассчитываем на соизмеримые преференции, а не на туманные обещания», — подчеркнул белорусский лидер.

В качестве примера он привел подписанные недавно в Минске торговые соглашения с Монголией и ОАЭ, назвав их чрезвычайно выгодными — оба государства согласились предоставить льготный режим для более чем 90% белорусского экспорта.

По словам Александра Лукашенко, до конца года планируется подписать соглашение с Индонезией — огромным и перспективным для Беларуси рынком. «Ее руководство искренне заинтересовано в сотрудничестве с Беларусью», — отметил Президент.

Он подчеркнул, что отраслям уже сегодня вместе с посольствами надо начать проработку поставок товаров в обозначенные страны по новым выгодным условиям.

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