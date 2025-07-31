Лукашенко о ЕАЭС: каждый шаг в интеграции должен приносить Беларуси осязаемую выгоду

Он отметил, что, хотя ряд партнеров по союзу не всегда на одной волне с Минском, необходимо не допускать торможения с их стороны при решении общих задач объединения. «Каждый шаг в интеграции должен приносить Беларуси осязаемую выгоду. Если мы открываем свой рынок, то взамен рассчитываем на соизмеримые преференции, а не на туманные обещания», — подчеркнул белорусский лидер.