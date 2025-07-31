Лукашенко о ЕАЭС: каждый шаг в интеграции должен приносить Беларуси осязаемую выгоду

«Евразийский экономический союз уже сегодня демонстрирует достойные результаты. Санкционный удар по России стал испытанием для всей интеграционной системы. В целом она его прошла успешно. С учетом нашего председательства в нынешнем году белорусская повестка на интеграционном контуре должна быть реализована в полном объеме, а наши приоритеты найдут отражение в Стратегии развития ЕАЭС на следующее десятилетие», — сказал глава государства.
Он отметил, что, хотя ряд партнеров по союзу не всегда на одной волне с Минском, необходимо не допускать торможения с их стороны при решении общих задач объединения. «Каждый шаг в интеграции должен приносить Беларуси осязаемую выгоду. Если мы открываем свой рынок, то взамен рассчитываем на соизмеримые преференции, а не на туманные обещания», — подчеркнул белорусский лидер.
В качестве примера он привел подписанные недавно в Минске торговые соглашения с Монголией и ОАЭ, назвав их чрезвычайно выгодными — оба государства согласились предоставить льготный режим для более чем 90% белорусского экспорта.
По словам Александра Лукашенко, до конца года планируется подписать соглашение с Индонезией — огромным и перспективным для Беларуси рынком. «Ее руководство искренне заинтересовано в сотрудничестве с Беларусью», — отметил Президент.
Он подчеркнул, что отраслям уже сегодня вместе с посольствами надо начать проработку поставок товаров в обозначенные страны по новым выгодным условиям.