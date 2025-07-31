Лукашенко назвал участие Беларуси в ШОС и БРИКС мощными инструментами для работы на дальней дуге

«В прошлом году мы дали вам дополнительные мощные инструменты для работы на дальней дуге: членство в Шанхайской организации сотрудничества и партнерство с БРИКС. Это серьезнейшие результаты системных внешнеполитических усилий последних лет. По самим этим структурам стратегии утверждены. Исхожу из того, что они будут безусловно реализованы и МИД, и другими госорганами под контролем правительства», — сказал глава государства.