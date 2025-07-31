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Лукашенко назвал участие Беларуси в ШОС и БРИКС мощными инструментами для работы на дальней дуге

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал участие Беларуси в ШОС и БРИКС мощными инструментами для работы на дальней дуге. Об этом он заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«В прошлом году мы дали вам дополнительные мощные инструменты для работы на дальней дуге: членство в Шанхайской организации сотрудничества и партнерство с БРИКС. Это серьезнейшие результаты системных внешнеполитических усилий последних лет. По самим этим структурам стратегии утверждены. Исхожу из того, что они будут безусловно реализованы и МИД, и другими госорганами под контролем правительства», — сказал глава государства.

Он отметил, что с точки зрения экономики ШОС и БРИКС предоставляют уникальный формат отношений с государствами, которые определяют и будут определять будущий миропорядок: Россия, Китай, Индия, Пакистан, Бразилия, ЮАР, Эмираты, Эфиопия, Египет.

«У нас теперь есть общая площадка для работы с Нигерией, Малайзией, Таиландом, другими участниками БРИКС. В политике их двери для нас открыты. Этим нужно пользоваться и пробиваться на их рынки», — заявил Александр Лукашенко.

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