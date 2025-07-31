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Лукашенко призвал развивать сотрудничество с Китаем на уровне отраслей и регионов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практическую работу с Китаем необходимо развернуть на уровне отраслей и регионов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с руководителями дипломатических представительств, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства отметил, что Китай по-прежнему остается ключевым партнером Беларуси на дальней дуге. Уже сегодня товарооборот с КНР составляет почти $8,5 млрд и на миллиард превышает торговлю со всем Евросоюзом. «Но и здесь за общей цифрой нужно видеть более широкую картину сотрудничества и роль Китая для будущего нашей экономики», — уверен Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси на высшем уровне поставлена задача стимулировать совместное технологическое развитие и обеспечить приход самых современных китайских технологий. Сферы тоже четко определены: станкостроение, микроэлектроника, нефтехимия, фармацевтика и так далее. «Разворачивайте практическую работу на уровне отраслей и регионов», — призвал белорусский лидер.

Он потребовал от правительства и посольства в Китае всеобъемлющее содействие на всех этапах разработки конкретных совместных проектов — от анализа рынка и работы с инвесторами до координации и сопровождения.

«В целом азиатскому вектору мы уделяем достаточно много внимания. На высшем уровне отрабатываются Вьетнам, Индонезия, Иран, Монголия, Мьянма, Пакистан. МИД докладывает о перспективах по Таиланду и Лаосу», — сказал глава государства.

При этом, констатировал он, темп роста экспорта в Азию пока ниже (127,3%), чем в целом по стране в период с 2020 года: «Поэтому нужно действовать намного активнее, в особенности с учетом ситуации на российском рынке».

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