Лукашенко призвал развивать сотрудничество с Китаем на уровне отраслей и регионов

Глава государства отметил, что Китай по-прежнему остается ключевым партнером Беларуси на дальней дуге. Уже сегодня товарооборот с КНР составляет почти $8,5 млрд и на миллиард превышает торговлю со всем Евросоюзом. «Но и здесь за общей цифрой нужно видеть более широкую картину сотрудничества и роль Китая для будущего нашей экономики», — уверен Президент.