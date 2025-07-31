Президент Лаоса пообещал подарить России пару слонов

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.