Президент Лаоса пообещал подарить России пару слонов

«По случаю годовщины 65-летия установления дипломатических отношений между нашими странами лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам, Российской Федерации, пару слонов», — сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как отметил президент Лаоса, слоны — символ его страны, а также мира и благополучия.
«В хозяйстве пригодятся», — пошутил в ответ российский лидер.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.