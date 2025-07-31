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Президент Лаоса пообещал подарить России пару слонов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что намерен подарить России пару слонов.

Источник: © РИА Новости

«По случаю годовщины 65-летия установления дипломатических отношений между нашими странами лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам, Российской Федерации, пару слонов», — сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил президент Лаоса, слоны — символ его страны, а также мира и благополучия.

«В хозяйстве пригодятся», — пошутил в ответ российский лидер.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.