Губернатор Омской области предложил восстановить судоходство на Иртыше

Губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил участникам Клуба лидеров России «Эльбрус» совместно разработать решения для восстановления полноценного судоходства на Иртыше. В ходе видеовстречи с членами клуба, победителями и финалистами конкурса «Лидеры России», Хоценко отметил важность этого проекта для развития региона и укрепления логистических связей с Казахстаном.
Виталий Хоценко, как наставник конкурса «Лидеры России», предложил клубу помочь в разработке конкретных шагов для возобновления судоходства по Иртышу. В центре внимания — восстановление грузового трафика между регионами России и улучшение логистического взаимодействия с Казахстаном. Это поможет ускорить развитие экономики Омской области и сделать транспортировку товаров более эффективной.
Председатель клуба «Эльбрус», депутат Государственной думы Татьяна Дьяконова, подчеркнула, что обучающие экспедиции клуба стали важным инструментом взаимодействия с регионами. Эти экспедиции помогают внедрять практические решения и укреплять связи между федеральными властями и регионами. В прошлом году клуб «Эльбрус» провёл более 500 мероприятий, в которых приняли участие более 600 тысяч человек по всей России.
Проект будет проходить в несколько этапов. Сначала участники клуба начнут дистанционно разрабатывать предложения по восстановлению судоходства. Уже через неделю они приедут в Омскую область, чтобы протестировать и доработать свои идеи на месте. В течение этой недели планируется подготовить конкретные предложения, которые будут рассмотрены правительством Омской области.
Помимо решения экономических вопросов, проект будет охватывать также гуманитарные аспекты. В нём примут участие не только представители власти, но и бизнес, молодёжные организации, а также специалисты по культуре и инвестициям. Цель — найти практичные решения для развития региона и укрепления межгосударственного сотрудничества.
Губернатор Омской области подчеркнул, что проект будет работать в неформальном, но эффективном формате, где объединятся знания и опыт различных участников. Это поможет достичь реальных результатов в кратчайшие сроки. Клуб «Эльбрус» предложил своим участникам не только участвовать в этом проекте, но и включить его в свои планы профессионального и личного развития.