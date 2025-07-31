Губернатор Омской области предложил восстановить судоходство на Иртыше

Губернатор Омской области подчеркнул, что проект будет работать в неформальном, но эффективном формате, где объединятся знания и опыт различных участников. Это поможет достичь реальных результатов в кратчайшие сроки. Клуб «Эльбрус» предложил своим участникам не только участвовать в этом проекте, но и включить его в свои планы профессионального и личного развития.