Лукашенко: предательству и кумовству нет места в МИД

Речь на совещании зашла про кадровую политику Министерства иностранных дел. Именно от нее, по мнению Президента, зависит успешность выполнения тех масштабных задач, которые стоят перед ведомством.
«Министерство иностранных дел и наши послы в прямом смысле находятся на передовой, защищая национальные интересы. Когда назначали нынешнего министра, главным поручением было — принципиально новый подход к кадровой работе», — напомнил Александр Лукашенко.
Нынешний министр иностранных дел Максим Рыженков не новичок в этом. На прежней должности первого заместителя главы Администрации Президента он выполнял схожие задачи, на что обратил внимание глава государства.
Президент подчеркнул, что государству нужны честные и кристально чистые люди, преданные своей стране: «Здесь нет места предательству и кумовству, чем всегда страдал наш МИД».
Глава государства обратил внимание, что ранее перед МИД стояли острые вопросы ротации сотрудников: «Был целый пул опытных (в кавычках) дипломатов. Они ездили исключительно по маршруту (любили ездить, по крайней мере) Нью-Йорк — Лондон или в Женеву. Зато в Нигерию посла, по-моему, до сих пор не нашли».
Президент констатировал, что порой вскрываются проблемы, от которых «за голову хватаешься». Он предупредил о недопустимости разного рода незаконных схем в системе Министерства иностранных дел. «Не опускайтесь до криминала, прошу вас. Соблазнов везде много, — добавил он. — Все это всплывает и бьет потом так, что трудно будет подняться».
Глава государства также обратил внимание на кадровый состав диппредставительств. По его словам, за год с небольшим корпус послов и генконсулов обновился более чем на 40%. «Реализуется установка об укреплении министерства опытными специалистами из других отраслей — теми, кто “руками пощупал” узлы и агрегаты машин и механизмов, которые производятся в Беларуси. Это уже теперь ваши кадры, Максим Владимирович (глава МИД Максим Рыженков. — Прим. БЕЛТА)», — подчеркнул Александр Лукашенко.
«И не забывайте про меры безопасности в посольствах. Время непростое. Советники по безопасности должны работать на полную катушку, как во времена СССР. Должно быть обеспечено наличие шифровального оборудования для быстрого и защищенного информирования», — обратился к участникам совещания Александр Лукашенко. Он поручил Министерству иностранных дел совместно с Комитетом госбезопасности довести эту тему до ума.