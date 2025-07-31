Лукашенко: предательству и кумовству нет места в МИД

Глава государства также обратил внимание на кадровый состав диппредставительств. По его словам, за год с небольшим корпус послов и генконсулов обновился более чем на 40%. «Реализуется установка об укреплении министерства опытными специалистами из других отраслей — теми, кто “руками пощупал” узлы и агрегаты машин и механизмов, которые производятся в Беларуси. Это уже теперь ваши кадры, Максим Владимирович (глава МИД Максим Рыженков. — Прим. БЕЛТА)», — подчеркнул Александр Лукашенко.