Лукашенко поручил проанализировать работу по закреплению должностных лиц за странами

Глава государства напомнил, что ранее им были согласованы предложенные правительством механизмы поддержки экспорта в целях освоения новых перспективных рынков. «Финансовые ресурсы должны выделяться не только под долгосрочные экспортные контракты, но и под точечное развитие собственной товаропроводящей и логистической инфраструктуры за рубежом», — заявил Александр Лукашенко.