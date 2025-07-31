Лукашенко поручил проанализировать работу по закреплению должностных лиц за странами

Глава государства напомнил, что ранее им были согласованы предложенные правительством механизмы поддержки экспорта в целях освоения новых перспективных рынков. «Финансовые ресурсы должны выделяться не только под долгосрочные экспортные контракты, но и под точечное развитие собственной товаропроводящей и логистической инфраструктуры за рубежом», — заявил Александр Лукашенко.
Президент также поручил внимательно проанализировать работу института по закреплению должностных лиц и руководителей за конкретными странами. «Это не почетное звание и не общественная нагрузка», — подчеркнул глава государства.