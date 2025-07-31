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Лукашенко поручил проанализировать работу по закреплению должностных лиц за странами

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководителями дипломатических представительств поручил проанализировать работу по закреплению должностных лиц за конкретными странами, передает корреспондент БЕЛТА.

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Глава государства напомнил, что ранее им были согласованы предложенные правительством механизмы поддержки экспорта в целях освоения новых перспективных рынков. «Финансовые ресурсы должны выделяться не только под долгосрочные экспортные контракты, но и под точечное развитие собственной товаропроводящей и логистической инфраструктуры за рубежом», — заявил Александр Лукашенко.

Президент также поручил внимательно проанализировать работу института по закреплению должностных лиц и руководителей за конкретными странами. «Это не почетное звание и не общественная нагрузка», — подчеркнул глава государства.

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