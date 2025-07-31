Лукашенко требует не «проспать» Африку и ждет удвоения товарооборота

«Они понимают, что мы диктовать им повестку внутреннюю не будем. И они стремятся к таким странам. Я на переговорах эту их позицию поддерживаю. Поэтому в Африку, Азию и Латинскую Америку (которую мы потеряли фактически) надо идти. Нам же немного надо, — подчеркнул Президент. — С Африкой надо сотрудничать. Это будущее. Если мы там застолбимся, если продвинем там свой интерес, они будут сотрудничать с нами всегда. Потому что мы это делаем порядочно».