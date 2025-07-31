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Оппозиция в Узбекистане получила больше прав

В Узбекистане внесли изменения в законы, который расширяют права парламентской оппозиции, сообщили в пресс-службе Минюста.

Источник: Закпалата Олий Мажлиса

С вводом поправок представители оппозиции могут рассчитывать на пост председателя комитета и зампреда в двух комитетах Закпалаты.

Оппозиция получила возможность вносить альтернативные редакции законопроектов до вынесения их во второе чтение. Также она может вносить вопросы в рамках правительственного часа и парламентского запроса каждый квартал.

Напомним, в ходе прошедших парламентских выборов в 2024 году за УзЛиДеП проголосовало 34,75% избирателей, «Миллий тикланиш» —18,82%, «Адолат» — 16,20%, Народно-демократическую партию Узбекистана (НДПУ) — 17,11% и Экопартию — 13,12%.

Весной этого года НДПУ объявила себя оппозицией в ответ на объединение УзЛиДеП и «Миллий тикланиш» в парламентский блок. Оппозиционная партия выступает за создание социального государства на основе равенства и соцзащиты.