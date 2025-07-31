Лукашенко высказался о помиловании оппозиционеров

Он также отметил, что государство тратит немалые средства на содержание заключенных в местах лишения свободы. «Так что, мы их будем (миловать — ред.)?.. Это я отвечаю тем, кто сегодня такие патриоты великие… Мы их (осужденных оппозиционеров — ред.) что, будем здесь кормить бесплатно, одевать и прочее? Но это (содержание осужденных — ред.) недешево стоит», — подчеркнул глава государства. «Я смотрел только часть интервью этого беглого… Он так и не сказал, что над ним тут издевались, права человека нарушали. Он хотел это из себя выдавить, но этого нет», — подчеркнул Лукашенко.