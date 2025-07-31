Лукашенко высказался о помиловании оппозиционеров

«Здесь нет никакой торговли людьми… Я категорически был против, как они говорят — “обмен”. Это меня американцы научили. На переговорах они прямо об этом говорили. Я говорю: “Ребята, это вы меня к этому сподвигли. Хотите — забирайте. Что взамен?” — “Мы подумаем”. — Идите думайте», — приводит слова Лукашенко агентство Белта.
«Некоторые в нашем обществе начали не то что осуждать меня. Но и вопли там дикие поднялись. И что удивительно, больше всего у беглых. Понятно, им лишние рты там не нужны. Потому что, если мы кого-то освобождаем, условие одно, кто бы меня об этом ни просил, в основном американцы: хотите — пожалуйста, забирайте, вывозите. Нашим беглым (находящейся за рубежом белорусской оппозиции — ред.) это надо?» — продолжил белорусский президент.
Он добавил, что предлагал передать и «несколько тысяч других» заключенных, осужденных за различные преступления. «Я им в последний раз сказал: “Хотите — мы вам и этих добавим”. — “Нет-нет-нет. Этих не хотим, хотим вот этих”, — продолжил Лукашенко.
Он также отметил, что государство тратит немалые средства на содержание заключенных в местах лишения свободы. «Так что, мы их будем (миловать — ред.)?.. Это я отвечаю тем, кто сегодня такие патриоты великие… Мы их (осужденных оппозиционеров — ред.) что, будем здесь кормить бесплатно, одевать и прочее? Но это (содержание осужденных — ред.) недешево стоит», — подчеркнул глава государства. «Я смотрел только часть интервью этого беглого… Он так и не сказал, что над ним тут издевались, права человека нарушали. Он хотел это из себя выдавить, но этого нет», — подчеркнул Лукашенко.
Второго июля 2024 года президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. С тех пор глава государства неоднократно принимал решения о помиловании людей, совершивших в том числе преступления экстремистской направленности, раскаявшихся и обратившихся с просьбой о помиловании.
В том числе после переговоров Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога 21 июня стало известно, что белорусский президент помиловал 14 человек по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Среди помилованных — в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе супруг кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской Сергей, которого осудили на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений.
Как уточнила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, решение об освобождении Тихановского было принято Лукашенко исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.