Лукашенко предложил скорректировать трудовое законодательство в отношении супругов дипломатов

«Мы требуем от дипломатов быть образцом и в работе, и в быту. Стараемся направлять за рубеж только семейных людей. Но при этом “выдергиваем” из экономики жен и мужей, которым в итоге и карьеру не построить, и на нормальную пенсию заработать трудно. А среди них большинство с высшим образованием и определенным жизненным опытом», — подчеркнул Александр Лукашенко.