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Лукашенко предложил скорректировать трудовое законодательство в отношении супругов дипломатов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководителями дипломатических представительств предложил скорректировать трудовое законодательство в отношении супругов дипломатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Мы требуем от дипломатов быть образцом и в работе, и в быту. Стараемся направлять за рубеж только семейных людей. Но при этом “выдергиваем” из экономики жен и мужей, которым в итоге и карьеру не построить, и на нормальную пенсию заработать трудно. А среди них большинство с высшим образованием и определенным жизненным опытом», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В связи с этим Президент поднял на совещании вопрос, что нужно сделать, чтобы они как можно быстрее возвращались к работе в Беларуси, приносили пользу экономике. «У нас не та ситуация, чтобы выталкивать квалифицированных людей в домохозяйки. Понимаете, о чем идет речь», — заметил он.

«Надо, чтобы Минтруда и соцзащиты внимательно посмотрело на этот вопрос и где нужно внесло предложения по корректировке трудового законодательства», — поручил глава государства.

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