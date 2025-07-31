Лукашенко предложил скорректировать трудовое законодательство в отношении супругов дипломатов

«Мы требуем от дипломатов быть образцом и в работе, и в быту. Стараемся направлять за рубеж только семейных людей. Но при этом “выдергиваем” из экономики жен и мужей, которым в итоге и карьеру не построить, и на нормальную пенсию заработать трудно. А среди них большинство с высшим образованием и определенным жизненным опытом», — подчеркнул Александр Лукашенко.
В связи с этим Президент поднял на совещании вопрос, что нужно сделать, чтобы они как можно быстрее возвращались к работе в Беларуси, приносили пользу экономике. «У нас не та ситуация, чтобы выталкивать квалифицированных людей в домохозяйки. Понимаете, о чем идет речь», — заметил он.
«Надо, чтобы Минтруда и соцзащиты внимательно посмотрело на этот вопрос и где нужно внесло предложения по корректировке трудового законодательства», — поручил глава государства.