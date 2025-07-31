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NZZ: американские системы вооружений «нашпигованы» китайскими технологиями

Американские военные обнаруживают в своих системах все больше китайских компонентов, на адекватную замену которых могут уйти десятилетия. Такая ситуация таит в себе две основные угрозы для США, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа США неоднократно заявляли о своем «развороте на Восток» и подчеркивали, что основную угрозу для них представляет Китай как потенциальный мировой гегемон, способный сместить США с «трона».

Хотя в последние недели США пытались заручиться поддержкой своих союзников в Индо-Тихоокеанском регионе на случай прямого военного конфликта с Китаем из-за Тайваня, в Вашингтоне не могут не понимать, что многолетняя торговая зависимость от Китая поставила США в крайне затруднительное положение, говорится в статье.

В последние десятилетия Китай выступал «мировой кузницей» разнообразных товаров, в том числе электроники военного назначения, которую США до последнего времени охотно закупали и устанавливали в свою военную технику.

Например, как утверждает NZZ, в американском авианосце USS Gerald R. Ford насчитывается более 65 000 микросхем, произведенных в Китае — стране, с которой США планируют воевать и которую этот авианосец призван сдерживать.

Кроме того, американские военные бьют тревогу из-за большого количества китайской электроники в истребителях F-35, ракетах, подводных лодках и системах связи.

По версии NZZ, сильная зависимость американских военных от китайских технологий может привести к перебоям в поставках и торговым конфликтам.

И это меньшее из двух зол. Издание подчеркивает, что основная проблема связана со сложностью замены этих компонентов, поскольку это сулит долгосрочные риски для безопасности США. В статье предполагается, что китайские микросхемы, установленные в американском вооружении и технике, собирают огромные объемы данных, которые должны оставаться секретными.

Кроме того, китайские производители могут поставлять поддельное или некачественное оборудование, что приведет к его быстрому износу или выходу из строя.

NZZ приводит пример с американскими подводными лодками, которым придется чаще обычного простаивать в доках для ремонта в случае поломки намеренно некачественного китайского оборудования.

Также китайские военные с помощью технических средств, облегчающих удаленный доступ, могут не только проводить удаленную диагностику и мониторинг, но и в случае военного конфликта с США дистанционно остановить работу электроники и американской техники, предполагает NZZ. Тогда, например, американская подлодка может внезапно исчезнуть с радаров где-нибудь в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в статье.

Однако, чтобы заменить все технологии и компоненты китайского производства, США потребуется несколько десятилетий. А этого времени у них нет: в последнее время все чаще слышны прогнозы, что конфликт вокруг Тайваня начнется в 2027 году.

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