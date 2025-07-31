Алёна Денисенко назначена врио министра транспорта Самарской области

Алёна Денисенко назначена исполняющей обязанности министра транспорта Самарской области. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального правительства.
Ранее Денисенко занимала пост заместителя министра транспорта.
Это назначение произошло в период перестановок кадров в региональном правительстве. 29 июля 2025 года губернатор Самарской области, Вячеслав Федорищев, объявил об изменениях в руководящем составе исполнительной власти.
Ранее мы писали, что в Госдуме напомнили о вступающих в силу с 1 августа 2025 года законах.