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Алёна Денисенко назначена врио министра транспорта Самарской области

Алёна Денисенко назначена исполняющей обязанности министра транспорта Самарской области.

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Алёна Денисенко назначена исполняющей обязанности министра транспорта Самарской области. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального правительства.

Ранее Денисенко занимала пост заместителя министра транспорта.

Это назначение произошло в период перестановок кадров в региональном правительстве. 29 июля 2025 года губернатор Самарской области, Вячеслав Федорищев, объявил об изменениях в руководящем составе исполнительной власти.

Ранее мы писали, что в Госдуме напомнили о вступающих в силу с 1 августа 2025 года законах.