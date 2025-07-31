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Патрушев уличил Запад в начале провокаций на Трансарктическом транспортном коридоре

Запад начал поэтапные провокации на различных участках Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Об этом 31 июля сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Источник: РИА "Новости"

«Особую обеспокоенность вызывают участившиеся заходы кораблей НАТО в Баренцево море и полеты вблизи российских баз. Увеличение военной активности США и НАТО в арктическом пространстве повышает вероятность инцидентов, что может привести к неконтролируемой эскалации напряженности», — отметил он в ходе заседания совета по стратегическому развитию Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

По его словам, коллективый Запад считает, что у Россиия якобы отсутствуют особые права на трассу. На основе этого Военно-морские силы (ВМС) США регулярно проводят провокационные операции по так называемой защите свободы судоходства.

Он подчеркнул важность обеспечения безопасности на Тихоокеанском участке ТТК, где в том числе могут быть созданы проблемы для российского судоходства вопреки действующему в Беринговом проливе правовому режиму, урегулированному двусторонними соглашениями в случае обострения военно-политической обстановки.

Патрушев предположил, что пойти на эскалацию в регионе вполне готовы Вашингтон и Токио. Он уточнил, что Япония на текущий момент занимается наращиванием авианесущего флота, подводных сил и ракетных вооружений в обход ограничений по итогам Второй мировой войны.

«Это свидетельствует о том, что геополитическая напряженность в северной части Тихого океана продолжит расти, что неизбежно создаст риски для безопасного функционирования Трансарктического транспортного коридора и в целом российского Дальнего Востока. Таким образом, на всем протяжении ТТК формируется целый комплекс вызовов и угроз национальным интересам и безопасности судоходства», — заключил он.

26 июля Патрушев заявил, что угрозы со стороны НАТО в адрес Калининградской области подтверждают стремление альясна военным способом нарушить территориальную целостность России.

Ранее, 10 июля, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал Балтику внутреннем морем НАТО. По его словам, таковым оно стало после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Кроме того, он подчеркнул необходимость обеспечения безопасности, которая исходит якобы из недоброжелательных действий РФ.

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