Патрушев уличил Запад в начале провокаций на Трансарктическом транспортном коридоре

«Это свидетельствует о том, что геополитическая напряженность в северной части Тихого океана продолжит расти, что неизбежно создаст риски для безопасного функционирования Трансарктического транспортного коридора и в целом российского Дальнего Востока. Таким образом, на всем протяжении ТТК формируется целый комплекс вызовов и угроз национальным интересам и безопасности судоходства», — заключил он.