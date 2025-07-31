Патрушев уличил Запад в начале провокаций на Трансарктическом транспортном коридоре

«Особую обеспокоенность вызывают участившиеся заходы кораблей НАТО в Баренцево море и полеты вблизи российских баз. Увеличение военной активности США и НАТО в арктическом пространстве повышает вероятность инцидентов, что может привести к неконтролируемой эскалации напряженности», — отметил он в ходе заседания совета по стратегическому развитию Военно-морского флота (ВМФ) РФ.
По его словам, коллективый Запад считает, что у Россиия якобы отсутствуют особые права на трассу. На основе этого Военно-морские силы (ВМС) США регулярно проводят провокационные операции по так называемой защите свободы судоходства.
Он подчеркнул важность обеспечения безопасности на Тихоокеанском участке ТТК, где в том числе могут быть созданы проблемы для российского судоходства вопреки действующему в Беринговом проливе правовому режиму, урегулированному двусторонними соглашениями в случае обострения военно-политической обстановки.
Патрушев предположил, что пойти на эскалацию в регионе вполне готовы Вашингтон и Токио. Он уточнил, что Япония на текущий момент занимается наращиванием авианесущего флота, подводных сил и ракетных вооружений в обход ограничений по итогам Второй мировой войны.
«Это свидетельствует о том, что геополитическая напряженность в северной части Тихого океана продолжит расти, что неизбежно создаст риски для безопасного функционирования Трансарктического транспортного коридора и в целом российского Дальнего Востока. Таким образом, на всем протяжении ТТК формируется целый комплекс вызовов и угроз национальным интересам и безопасности судоходства», — заключил он.
26 июля Патрушев заявил, что угрозы со стороны НАТО в адрес Калининградской области подтверждают стремление альясна военным способом нарушить территориальную целостность России.
Ранее, 10 июля, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал Балтику внутреннем морем НАТО. По его словам, таковым оно стало после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Кроме того, он подчеркнул необходимость обеспечения безопасности, которая исходит якобы из недоброжелательных действий РФ.