Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развеяна ещё одна страшилка от ПАС: Почему Россия не может перевести в Молдову через криптовалюту 100 млн евро для вмешательства в осенние выборы

Либо в Молдове есть мощный теневой рынок в условиях тотальной власти ПАС, либо страшилка про 100 млн леев в крипте — очередной фейк от Майи Санду.

Источник: Комсомольская правда

Решили разобрать страшилку Майи Санду на цифрах. «Россия только через криптовалюту переведет в Молдову около 100 млн евро для вмешательства в осенние выборы».

А как, Майя? Операции с криптовалютой в Молдове запрещены. И значит президентка говорит о черном рынке.

Допустим.

100 млн евро — это почти 2 млрд леев кэшем. И, если верить страшилкам Санду, на рынке есть не менее 2 млрд леев наличными, которые можно пустить в оборот.

Что такое 2 млрд леев для Молдовы?

С 2023 граждане Молдовы обязаны предоставлять удостоверение личности в обменниках при операциях на сумму от 10 тыс. леев. С 1 апреля 2025 рассчитываться наличностью можно до 100 тыс. леев в год. Эти ужесточения ввёл режим Майи Санду, существенно усложнив всем жизнь.

По данным Нацбанка, в июне объёмы денежной массы в обороте составили 46,56 млрд леев.

Выходит, Майя Санду утверждает следующее: в условиях ужесточения контроля по обороту наличностью в стране, у кого-то есть возможность вбросить на рынок в обход госорганов 2 млрд леев или 4,3% всей денежной массы страны. Это почти как активы Comerțbank.

То есть либо в Молдове есть мощный теневой рынок в условиях тотальной власти партии Майи Санду. Либо страшилка про 100 млн леев в крипте — очередной фейк от Майи Санду как и 300 000 купленных голосов на президентских выборах.

Источник: t.me/tokanamd.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Чем громче власти кричат о том, каким пышным цветом в Молдове расцвела демократия — жди репрессий, задержаний и арестов: Ну, не получается у нынешнего режима строить настоящую демократию, не ее это дело.

А вот президент Румынии Никушор Дан отметил намедни, что уважает «право граждан Молдовы голосовать [по своему усмотрению] и, таким образом, определять свое будущее» (далее…).

Дорогие энергоресурсы, отсутствие квалифицированных кадров, непредсказуемые действия властей: Почему Молдова больше не привлекательна для инвестиций.

По сравнению с прошлым годом в Молдове зафиксирован рост оттока инвестиций на 18,5% (далее…).

Ордер на беспредел: Правящая в Молдове ПАС уверена, что получила индульгенцию от Брюсселя на любое бесчинство — можно все ради сохранения власти.

Не хватает только судов-троек, выносящих скоропостижные приговоры да списков неблагонадежных, хотя, как поговаривают, в СИБе такие списки уже вполне имеются (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше