Развеяна ещё одна страшилка от ПАС: Почему Россия не может перевести в Молдову через криптовалюту 100 млн евро для вмешательства в осенние выборы

С 2023 граждане Молдовы обязаны предоставлять удостоверение личности в обменниках при операциях на сумму от 10 тыс. леев. С 1 апреля 2025 рассчитываться наличностью можно до 100 тыс. леев в год. Эти ужесточения ввёл режим Майи Санду, существенно усложнив всем жизнь.