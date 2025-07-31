Развеяна ещё одна страшилка от ПАС: Почему Россия не может перевести в Молдову через криптовалюту 100 млн евро для вмешательства в осенние выборы

Решили разобрать страшилку Майи Санду на цифрах. «Россия только через криптовалюту переведет в Молдову около 100 млн евро для вмешательства в осенние выборы».
А как, Майя? Операции с криптовалютой в Молдове запрещены. И значит президентка говорит о черном рынке.
Допустим.
100 млн евро — это почти 2 млрд леев кэшем. И, если верить страшилкам Санду, на рынке есть не менее 2 млрд леев наличными, которые можно пустить в оборот.
Что такое 2 млрд леев для Молдовы?
С 2023 граждане Молдовы обязаны предоставлять удостоверение личности в обменниках при операциях на сумму от 10 тыс. леев. С 1 апреля 2025 рассчитываться наличностью можно до 100 тыс. леев в год. Эти ужесточения ввёл режим Майи Санду, существенно усложнив всем жизнь.
По данным Нацбанка, в июне объёмы денежной массы в обороте составили 46,56 млрд леев.
Выходит, Майя Санду утверждает следующее: в условиях ужесточения контроля по обороту наличностью в стране, у кого-то есть возможность вбросить на рынок в обход госорганов 2 млрд леев или 4,3% всей денежной массы страны. Это почти как активы Comerțbank.
То есть либо в Молдове есть мощный теневой рынок в условиях тотальной власти партии Майи Санду. Либо страшилка про 100 млн леев в крипте — очередной фейк от Майи Санду как и 300 000 купленных голосов на президентских выборах.
Источник: t.me/tokanamd.
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