Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что Брижань не покидает пост главы Минэнерго Самарской области

В местных СМИ появилась информация, что Виталий Брижань покинет пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Виталий Брижань покинет пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области, сообщило издание «Ъ-Волга» в четверг, 31 июля. Однако эту информацию в правительстве не подтвердили.

Виталий Брижань выпускник юридического и экономического факультетов КубГУ. Ранее он занимал должность министра, ответственного за промышленность и энергетику в Краснодарском крае. Кроме того, он возглавлял акционерное общество «Краснодаргоргаз».

UPD, 31 июля, 17:40. В областном правительстве сделали официальное опровержение. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме. Информация о возможной отставке не соответствует действительности.

Напомним, мы писали, что Алёна Денисенко стала врио министра транспорта Самарской области. Об этом сообщили на официальном сайте регионального правительства.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.