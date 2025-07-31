Стало известно, что Брижань не покидает пост главы Минэнерго Самарской области

Виталий Брижань покинет пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области, сообщило издание «Ъ-Волга» в четверг, 31 июля. Однако эту информацию в правительстве не подтвердили.
Виталий Брижань выпускник юридического и экономического факультетов КубГУ. Ранее он занимал должность министра, ответственного за промышленность и энергетику в Краснодарском крае. Кроме того, он возглавлял акционерное общество «Краснодаргоргаз».
UPD, 31 июля, 17:40. В областном правительстве сделали официальное опровержение. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме. Информация о возможной отставке не соответствует действительности.
Напомним, мы писали, что Алёна Денисенко стала врио министра транспорта Самарской области. Об этом сообщили на официальном сайте регионального правительства.
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