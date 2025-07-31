Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности Беларуси

Так, на совещании с главами диппредставительств белорусский лидер обратил внимание на разговоры о политике многополярности, звучащие в последнее время. Также он сказал об обеспокоенности некоторых насчет того, что этими мнениями могут быть испорчены отношения с основными партнерами Беларуси — Россией и Китаем. При этом Лукашенко назвал страну, ближе которой для Беларуси нет.