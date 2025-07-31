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Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности Беларуси

Лукашенко сказал, что Россия является гарантом безопасности Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности республики, сообщила пресс-служба президента.

Так, на совещании с главами диппредставительств белорусский лидер обратил внимание на разговоры о политике многополярности, звучащие в последнее время. Также он сказал об обеспокоенности некоторых насчет того, что этими мнениями могут быть испорчены отношения с основными партнерами Беларуси — Россией и Китаем. При этом Лукашенко назвал страну, ближе которой для Беларуси нет.

— Пока я президент, запомнить аксиому: ближе, чем Россия, российские народы для нас нет и быть не может, — заявил он.

Главы страны обратил внимание на то, что подобная позиция связана не только с установками с советских времен, но с экономикой и высоким уровнем сотрудничества государств в нынешнее время. Лукашенко заметил, что сегодня Беларусь и Россия экономически едины как никогда.

— И последние годы нас как никогда раньше в этом убедили, — подметил глава страны.

Лукашенко пояснил, что в России в плане экономике — самые дешевые энергоносители, а еще российский рынок является для Беларуси основным пространством для реализации продукции даже в сложных условиях.

— Воевали и побеждали мы вместе с Российской Федерацией. И проблем параллельно было немало, чего там скрывать, — прокомментировал лидер республики.

Еще Лукашенко напомнил о военно-политическом сотрудничестве с Россией. И сказал, что известно, что было бы, «если бы в 2020 году мы не выстояли», а Россия не подставила плечо в сложное время.

— Если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, начиная от обычных вооружений и ядерного вооружения, очень сложно представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО, — считает белорусский президент.

Поэтому, резюмируя, он высказался о гаранте безопасности для Беларуси.

— Для нас Россия — это гарант нашей безопасности, — заключил Александр Лукашенко.

Еще президент заявил, что Беларусь не может просто уйти и отвернуться от рынка ЕС.

И также глава республики заявил про раскол в ЕС и его опасность для Беларуси.

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