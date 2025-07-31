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Путин подписал закон, позволяющий блокировать счета

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий следователям право временно приостанавливать операции по банковским счетам подозреваемых. Новый нормативный акт расширяет инструменты борьбы с финансовыми преступлениями.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Reuters

Максимальный срок приостановки операций составляет 10 суток.

Как пишет РИА Новости, согласно закону, следователи могут приостанавливать операции по счетам только в том случае, если есть обоснованная информация о том, что эти счета использовались для совершения преступлений. Речь идет о подозреваемых в уголовных делах, связанных, в том числе, с отмыванием доходов, мошенничеством, коррупцией и другими экономическими преступлениями.

Блокировка счетов возможна исключительно с согласия руководителя следственного органа. Мера применяется лишь в экстренных случаях, когда промедление может привести к утрате доказательств или сокрытию средств. Максимальный срок приостановки операций составляет 10 суток.