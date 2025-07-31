Путин подписал закон, позволяющий блокировать счета

Как пишет РИА Новости, согласно закону, следователи могут приостанавливать операции по счетам только в том случае, если есть обоснованная информация о том, что эти счета использовались для совершения преступлений. Речь идет о подозреваемых в уголовных делах, связанных, в том числе, с отмыванием доходов, мошенничеством, коррупцией и другими экономическими преступлениями.