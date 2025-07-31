Режим ЧП в экономике Приднестровья будет продлен до конца лета

Согласно документу, подписанному лидером Приднестровья, режим чрезвычайного экономического положения в регионе продлевается до 31 августа 2025 года включительно.
Как отмечается в указе, мера принята «в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа» в Приднестровье. Отмечается также, что это повлекло «возникновение тяжелого общеэкономического кризиса».
Режим ЧП в экономике Приднестровья был возобновлен 11 июня нынешнего года. Его ввели 11 декабря 2024 года в связи с прекращением и последующим сокращением поставок природного газа. С тех пор режим уже несколько раз продлевали.