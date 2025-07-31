Лукашенко сказал послам Беларуси выбросить все «шальное» из головы

Белорусский лидер назвал Россию гарантом безопасности Беларуси. И, развивая эту тему, подчеркнул, что здесь нет ничего общего с упреками о якобы утрате Беларусью своего суверенитета. Здесь же Лукашенко напомнил о недавнем интервью с зарубежным журналистом, сказавшем, что на границе с Беларусью есть надпись: «Вы въезжаете в оккупированную Кремлем Беларусь». Белорусский лидер сказал, что это не так.