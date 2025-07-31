Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал послам Беларуси выбросить все «шальное» из головы, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер назвал Россию гарантом безопасности Беларуси. И, развивая эту тему, подчеркнул, что здесь нет ничего общего с упреками о якобы утрате Беларусью своего суверенитета. Здесь же Лукашенко напомнил о недавнем интервью с зарубежным журналистом, сказавшем, что на границе с Беларусью есть надпись: «Вы въезжаете в оккупированную Кремлем Беларусь». Белорусский лидер сказал, что это не так.
— Ничего подобного нет и быть не может. Мы — суверенное, независимое государство. И последние десятилетия, сколько мы с вами работаем, мы доказали всему миру, что мы суверенны и независимы, — прокомментировал он.
Резюмируя, Лукашенко сказал, что послам следует выбросить из головы «шальное», если у них это есть в голове. И пояснил, что с течением времени можно постареть и не заметить «против кого и за что вы боролись».
— Поэтому давайте будем делать все для того, чтобы мы были суверенными и независимыми, хотя это очень дорого стоит, — предложил глава государства.
И указал, что не время ломать политику, которую выстраивали в течение последних 30 лет.
Еще президент заявил, что Беларусь не может просто уйти и отвернуться от рынка ЕС.
И также глава республики заявил про раскол в ЕС и его опасность для Беларуси.