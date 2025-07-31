Денис Паслер подписал соглашение о строительстве медкластера в Екатеринбурге

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заключил соглашение с правительством Российской Федерации о создании медицинского кластера в Екатеринбурге, сообщила пресс-секретарь регионального Заксо Людмила Бабушкина.
— Глава региона Денис Паслер подписал соглашение с правительством России и, надеюсь, сейчас будет готовиться проектно-сметная документация по строительству этого здания. Институт, скорее всего, строить будем, — уточнила спикер.
Ранее этот проект был представлен в рамках мероприятий, посвященных дню региона в Совете Федерации, где получил поддержку профильного комитета и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Строительство нового медкластера предусматривает финансирование в размере 4,5 миллиарда рублей, выделяемых из бюджета Свердловской области на период с 2025 по 2027 годы. Кластер объединит Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), Учебно-научный центр УГМУ, включающий учебные корпуса, студенческие общежития, спортивную инфраструктуру, культурный досуговый центр и клинику.