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Зеленский подписал закон о возврате полномочий антикоррупционным органам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает полномочия и независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Источник: AP 2024

«Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, правопорядка наших органов», — написал Владимир Зеленский в Telegram-канале. Он уточнил, что также закон гарантирует финансирование обороны, выплат военным и доказывает прочность демократии в стране.

Закон фактически отменил действие ранее принятого, который ограничил полномочия НАБУ и САП и подчинил антикоррупционные органы генпрокурору. Проект, возвращающий им независимость, президент внес в Верховную раду после волны массовых протестов в стране. Сегодня 331 депутат из 450 проголосовал за принятие закона.