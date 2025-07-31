Зеленский подписал закон о возврате полномочий антикоррупционным органам

Закон фактически отменил действие ранее принятого, который ограничил полномочия НАБУ и САП и подчинил антикоррупционные органы генпрокурору. Проект, возвращающий им независимость, президент внес в Верховную раду после волны массовых протестов в стране. Сегодня 331 депутат из 450 проголосовал за принятие закона.